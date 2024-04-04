Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина «заметного преимущества» «Спартака» над «Зенитом»

Игнатьев: «Спартак» имел заметное преимущество над «Зенитом» в первом тайме

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему московский «Спартак» выиграл первый тайм у петербургского «Зенита» в первом матче полуфинала Кубка России по футболу.

Единственный мяч в этом тайме забил 21-летний новичок красно-белых Манфред Угальде, который отличился на 12-й минуте. Тео Бонгонда навесил в центр штрафной «Зенита», где Александр Соболев хорошо поставил корпус, и мяч от его груди отскочил к Угальде, который отправил снаряд в левый угол ворот.

«Спартак» в первом тайме имел заметное преимущество, — отметил Игнатьев. — Здесь следует учитывать, что в стартовом составе «Зенита» вышли вторые по значимости игроки на сегодняшний день. Отсюда и счет в первом тайме в пользу «Спартака».

Стартовый состав «Зенита» выглядел следующим образом: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Родригао, Александр Коваленко, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Густаво Мантуан, Педро, Иван Сергеев.

Во втором тайме «Зенит» отыгрался и одержал волевую победу благодаря дублю 18-летнего нападающего Педро.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Ранее Головин сравнялся по трансферной стоимости с Месси.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами