Названа причина «заметного преимущества» «Спартака» над «Зенитом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему московский «Спартак» выиграл первый тайм у петербургского «Зенита» в первом матче полуфинала Кубка России по футболу.

Единственный мяч в этом тайме забил 21-летний новичок красно-белых Манфред Угальде, который отличился на 12-й минуте. Тео Бонгонда навесил в центр штрафной «Зенита», где Александр Соболев хорошо поставил корпус, и мяч от его груди отскочил к Угальде, который отправил снаряд в левый угол ворот.

«Спартак» в первом тайме имел заметное преимущество, — отметил Игнатьев. — Здесь следует учитывать, что в стартовом составе «Зенита» вышли вторые по значимости игроки на сегодняшний день. Отсюда и счет в первом тайме в пользу «Спартака».

Стартовый состав «Зенита» выглядел следующим образом: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Родригао, Александр Коваленко, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Густаво Мантуан, Педро, Иван Сергеев.

Во втором тайме «Зенит» отыгрался и одержал волевую победу благодаря дублю 18-летнего нападающего Педро.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Ранее Головин сравнялся по трансферной стоимости с Месси.