В «Тампе» назвали российского хоккеиста «чудом на льду»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер восхитился российским нападающим команды Никитой Кучеровым. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Я наблюдаю за ним каждый вечер и надеюсь, что и другие люди видят, насколько он уникально талантлив. Вы не сможете быть таким, если у вас нет внутреннего драйва. Это чудо на льду, за которым стоит наблюдать, и он нам нужен в важных играх, он нереален», — заявил Купер.

В ночь на 4 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:1 обыграла »Торонто Мэйп Лифс». Кучеров в этом поединке набрал три очка, отдав три результативные передачи. Таким образом, по итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущем сезоне.

Кучеров стал первым хоккеистом в сезоне, кто добрался до этой отметки. Благодаря этому он единолично возглавил гонку бомбардиров и оторвался от ближайшего преследователя — форварда «Колорадо» Натана Маккиннона — три очка в гонке лучших бомбардиров лиги. Тройку лучших бомбардиров замыкает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 126 очков.

«Тампа» после 75 проведенных матчей располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 91 очко. В следующем матче «Тампа» встретится с «Монреаль Канадиенс». Игра состоится 5 апреля.

Ранее Артемий Панарин поднялся на второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон.