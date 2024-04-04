Российский хоккеист признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 4 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:1 обыграла »Торонто Мэйп Лифс». Кучеров в этом поединке набрал три очка, отдав три результативные передачи. Таким образом, по итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущем сезоне.

Кучеров стал первым хоккеистом в сезоне, кто добрался до этой отметки. Благодаря этому он единолично возглавил гонку бомбардиров и оторвался от ближайшего преследователя — форварда «Колорадо» Натана Маккиннона — три очка в гонке лучших бомбардиров лиги. Тройку лучших бомбардиров замыкает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 126 очков.

Первой звездой дня стал американский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Тревор Мур. В домашнем матче против «Сиэтла» (5:2) он забросил три шайбы. На второй строчке в топе лучших оказался американский голкипер «Даллас Старз» Джейк Оттинджер, отразивший 35 бросков в домашнем матче против «Эдмонтон Ойлерз» (5:0).

Ранее Артемий Панарин поднялся на второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон.