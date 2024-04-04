Панарин повторил достижение НХЛ 30-летней давности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз» повторил достижение 30-летней давности.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Рейнджерс». Панарин в этом поединке набрал два очка, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Этот гол стал для него 45-м в текущем сезоне. Панарин повторил достижение Адама Оутса (45 шайб) в сезоне 1992/93. Россиянин вместе с Оутсом занимают 4-е место в списке лучших снайперов, которые не были задрафтованы. Хоккеисты уступают только Уэйну Гретцки (54 в сезоне 1988/89), Джо Маллену (51 в сезоне 1988.1989 и Тиму Керру (48 в сезоне 1988/89).

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

«Рейнджерс» набрали 106 очков и лидируют в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.

Ранее российский хоккеист вновь единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.