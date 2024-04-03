Названы причины последних неудач «Локомотива» после вылета из Кубка России

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, с какими проблемами столкнулись «железнодорожники» в последних матчах. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Что не получается? «Локомотив», может быть, не нашел баланс в обороне, пропускает в каждой игре, и моменты создаются у ворот «Локо». Из-за того, что нет надежности в защите, ребята скованно себя ведут. Пропускать столько нельзя, нужно найти баланс между обороной и атакой», — сказал Гуренко.

3 апреля «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Поединок, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Эммерсон уже на 7-й минуте. Таким образом, «железнодорожники» завершили свое выступление на турнире.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» делит со столичным ЦСКА четвертое-пятое место. В активе команд равное количество баллов — 33. В следующем туре национального первенства «железнодорожники» должны на выезде сыграть с грозненским «Ахматом». Матч состоится 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может лишиться тренера из-за вылета из Кубка России.