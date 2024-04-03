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«Металлург» одолел «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

Поединок, который состоялся на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершился со счетом 2:1. Первую шайбу в этом матче забросил Александр Петунин, его ассистентом выступил Игорь Гераськин. Уже в концовке третьего периода отличился Павел Акользин с передачи Егора Коробкина. «Автомобилист» отыграл одну шайбу, автором гола стал Данил Романцев.

Таким образом, «Металлург» повел в серии с результатом 1-0. Следующий матч состоится также в Магнитогорске и пройдет 5 апреля. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На предыдущей стадии «Металлург» в шести матчах выбил из борьбы столичный «Спартак», а «Автомобилист» оставил за бортом турнира петербургский СКА.

В другом полуфинале Кубка Гагарина играют ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Первая встреча завершилась победой команды из Ярославля со счетом 5:2.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Металлург» призвали не опасаться игр с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина.

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