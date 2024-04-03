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Карякин рассказал, за счет чего Горячкина и Лагно могут выиграть турнир претенденток

Карякин надеется на стабильность Горячкиной и Лагно на турнире претенденток

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Владимир Барский

Российский гроссмейстер, бывший претендент на титул чемпион мира, президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП) Сергей Карякин поделился ожиданиями от стартующего в Канаде турнира претенденток на право принять участие в матче за титул чемпионки мира. В комментарии «Газете.Ru» Карякин назвал женские турниры непредсказуемыми, выразив надежду, что представительницы России покажут стабильную игру.

«Болею за россиянок, Александру Горячкину и Екатерину Лагно. Они находятся в хорошей форме. Но женские турниры непредсказуемы. Надеюсь, что девчонки найдут свою игру и проведут турнир стабильно, тогда у них будут шансы на победу», — верит Карякин.

Турнир претенденток пройдет в канадском Торонто с 3 по 22 апреля, Россию на нем представят Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Кроме того, в соревнованиях примут участие представительницы Индии Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру, Анна Музычук из Украины, китаянки Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, а также выступающая за Болгарию Нургюл Салимова. Победительница соревнований разыграет титул с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Ранее были названы аутсайдеры шахматного турнира претендентов.

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