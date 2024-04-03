Стало известно, в какой конференции КХЛ выше конкуренция

Словацкий нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка сравнил силу Восточной и Западной конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В интервью Legalbet он выразил мнение, что в Западной конференции выше конкуренция, однако в текущем сезоне команды Востока ярко выступают в Кубке Гагарина.

«Я всегда думал и чувствовал наоборот, что наша конференция немного сильнее. Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф. Это связано с их актуальной формой. У них много хороших команд в конференции, и поэтому три клуба добрались до полуфинала Кубка Гагарина», — констатировал Лишка.

Из четырех команд, продолжающих в настоящее время борьбу за Кубок Гагарина, три представляют Восточную конференцию — магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Единственной командой, выступающей в Западной конференции и сохраняющей шансы на победу в Кубке Гагарина, остается ярославский «Локомотив».

Полуфинальная серия между «Металлургом» и «Автомобилистом» стартовала в среду, 3 апреля. В 17:00 по московскому времени в Магнитогорске начался первый матч этих команд. Напомним, на предыдущей стадии Магнитка в шести матчах выбила из борьбы столичный «Спартак», а «Автомобилист» оставил за бортом турнира петербургский СКА.

Накануне первый матч полуфинала Кубка Гагарина провели «Локомотив» и «Трактор». Ярославская команда повела в серии благодаря победе со счетом 5:2.

Ранее чемпион мира назвал проблему «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина.