«Локомотив» вылетел из Кубка России

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

Поединок, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Эммерсон уже на 7-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» завершает свое выступление в Кубке России, «Урал» идет дальше. Ранее в полуфинал Пути регионов пробились «Динамо» и «Ростов», выбившие «СКА-Хабаровск» и «Химки». Последнюю путевку в полуфинал разыграют «Ахмат» и «Оренбург».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» делит со столичным ЦСКА четвертое-пятое место. В активе команд равное количество баллов — 33. «Урал» является одним из аутсайдеров Лиги, команда идет на 12-й строчке. Подопечные Виктора Гончаренко за 21 матч набрали 20 баллов.

3 апреля в рамках первых матчей полуфинала Пути РПЛ Кубка России калининградская «Балтика» примет московский ЦСКА, а столичный «Спартак» сразится с петербургским «Зенитом» на домашней арене.

Ранее Юрий Семин назвал лучшую команду после возобновления сезона в РПЛ.