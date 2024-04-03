Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» вылетел из Кубка России

«Локомотив» проиграл «Уралу» и завершил выступление в Кубке России

close
100%
ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

Поединок, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Эммерсон уже на 7-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» завершает свое выступление в Кубке России, «Урал» идет дальше. Ранее в полуфинал Пути регионов пробились «Динамо» и «Ростов», выбившие «СКА-Хабаровск» и «Химки». Последнюю путевку в полуфинал разыграют «Ахмат» и «Оренбург».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» делит со столичным ЦСКА четвертое-пятое место. В активе команд равное количество баллов — 33. «Урал» является одним из аутсайдеров Лиги, команда идет на 12-й строчке. Подопечные Виктора Гончаренко за 21 матч набрали 20 баллов.

3 апреля в рамках первых матчей полуфинала Пути РПЛ Кубка России калининградская «Балтика» примет московский ЦСКА, а столичный «Спартак» сразится с петербургским «Зенитом» на домашней арене.

Ранее Юрий Семин назвал лучшую команду после возобновления сезона в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами