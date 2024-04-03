Переговоры экс-тренера «Краснодара» Ивича и «Спартака» поставлены на паузу

Московский «Спартак» и сербский специалист Владимир Ивич, который ранее был уволен из «Краснодара» поставили переговоры на паузу. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Причиной приостановки переговоров стал тот факт, что руководство красно-белых пока не намерено увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля и хочет, чтобы специалист доработал до лета.

При этом Ивич, по утверждению Карпова, стал главным кандидатом на замену Рэзвану Луческу в греческом ПАОК, который планирует покинуть клуб в том случае, если команда не возьмет золото Суперлиги. На данный момент, команда набрала 63 очка и отстает от лидирующего АЕК на два балла.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. 12 марта команда уступила «Химкам» и вылетела из розыгрыша Кубка России. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

Ранее стало известно, как игроки «Краснодара» отнеслись к отставке Ивича.