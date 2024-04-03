Поцеловавший футболистку экс-глава футбола Испании был задержан

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был задержан в аэропорту Испании, однако правоохранительные органы отпустили его через несколько часов. Об этом сообщает издание El Espanol.

Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски из-за контракта с Саудовской Аравией, который предполагал передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Речь шла о коррупции и отмывании денежных средств.

В 2023 году Рубиалес попал в крупный скандал. Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), он, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

Ранее Marca сообщила, что Рубиалесу грозит 2,5 года тюрьмы за поцелуй с футболисткой.