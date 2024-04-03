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Российская пловчиха Ефимова передумала завершать карьеру

Ефимова о завершении карьеры: поняла, что могу конкурировать, поэтому осталась

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Global Look Press

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, сколько еще планирует выступать на соревнованиях. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Все ждали объявления о завершении карьеры? Я сама ждала. Как долго еще буду на дорожке? Я без понятия, как долго. Изначально моя цель была закончить красиво. Но в момент возвращения я почувствовала силы, уверенность. Поняла, что могу конкурировать, что не все потеряно. Как-то все это возродилось во мне. Только поэтому я осталась. Так бы я уже закончила. До конца сезона — сто процентов буду», — сказала Ефимова.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

С 2011 года спортсменка живет и тренируется в США.

Ранее в Канаде призвали к игнорированию российских спортсменов.

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