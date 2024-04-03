«Первую половину Овечкин провел слабо, но ему уже не 25 лет»: Могильный о хоккеисте

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова передает «Чемпионат».

«Первую половину этого сезона Александр Овечкин провел откровенно слабо, с чем это могло быть связано? Это только Александр может знать. Прежде всего, давайте тоже не будем забывать, что это серьезная нагрузка, а Александру уже не 25 лет. Мне кажется, он уже видит эту финишную линию, где рекорд Уэйна Гретцки. На мой взгляд, немножко это повлияло.

Я рад, что он нашел в себе силы, все его поддерживали», — сказал Могильный.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 71 матче регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее российского игрока клуба НХЛ удалили почти на весь матч за грязный прием.