Экс-гендиректор «Спартака» получил должность управляющего в РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков назначен исполнительным директором Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Исполнительным директором лиги с сегодняшнего дня назначен Евгений Владимирович Мележиков. Сергею Владимировичу Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника», — сказано в заявлении.

Мележиков работал в «Спартаке» с 2015 по 2019 год директором по безопасности, в сентябре 2020 года он вновь вернулся на этот пост. С 2021 по 2023 год он занимал пост генерального директора команды. По итогам сезона-2022/23 «Спартак» выиграл бронзовые медали, уступив в турнирной таблице лишь петербургскому «Зениту» и московскому ЦСКА. Также команда, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок России, в этом году вылетела на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону».

В этом сезоне красно-белые идут шестыми в чемпионате России. Также подопечные Гильермо Абаскаля проведут в апреле два полуфинальных матча Кубка России против «Зенита». Первый состоится 3 апреля. Начало в 20:30 по московскому времени.

Ранее было названо условие, при котором Абаскаля уволят из «Спартака» через две недели.