Экс-игрок сборной России отреагировал на запрет работы судей с татуировками

Решение запретить российским футбольным судьям работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок» является непонятным. Таким мнением в беседе с RuNews24 поделился бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

Он отметил, что татуировки есть не только у судей, но и у многих игроков. По его мнению, самым главным критерием работы арбитров является то, как они судят, вне зависимости от наличия татуировок.

«Конечно, хотелось бы, чтобы не было видимых татуировок, но, с другой стороны, многие футболисты имеют татуировки, даже на лице и шее. Для меня это непонятно, но каждый имеет право на свой выбор и может татуировать свое тело так, как ему хочется», — подчеркнул Булыкин.

Накануне «Спорт-Экспресс» сообщал, что футбольным судьям были направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок».По информации СМИ, все татуировки должны быть закрыты формой таким образом, чтобы их не видели ни участники матча (в лице футболистов и тренеров), ни зрители.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При работе на матчах все вышеперечисленное необходимо снимать.

Ранее стало известно, что может помешать «Краснодару» сохранить второе место в РПЛ.