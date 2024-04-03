Фетисов: Россия должна вернуться в большой спорт только с флагом и гимном

Российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Наше спортивное руководство должно было давно уже определиться и сказать: «Мы вернемся в мировой спорт только с флагом и гимном». Тем более что президентские выборы показали полную поддержку нашего лидера. О чем еще говорить? Это не турпоездка, а участие в международном форуме в непонятном статусе и с непонятными условиями», — подчеркнул Фетисов.

Как отмечал серебряный призер Олимпийских игр, баскетболист Илья Карпенков, выступление российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом может не спасти их от бойкотирования со стороны представителей других стран.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они будут выступать без флага и гимна, а также пропустят церемонию открытия Игр. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО и иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о россиянах, которые поедут на ОИ в нейтральном статусе.