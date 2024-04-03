Легенда ЦСКА предрек клубу трудности в игре с «Балтикой»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у московского ЦСКА могут возникнуть проблемы в кубковом матче против калининградской «Балтики».

«Балтика» оставила неплохое впечатление от матча с «Пари НН», обыграли достойного противника. Армейцам будет непросто — Игнашевич знает, как играет ЦСКА, и сможет доставить проблемы. Если армейцы отнесутся к кубковому матчу прохладно, то точно их не избегут. На каждую игру футболисты должны выходить как на последнюю, вот тогда будет толк», — заявил Пономарев.

Первый матч противостояния «Балтики» и ЦСКА состоится в среду, 3 апреля, в Калининграде, ответная игра пройдет 17 апреля в Москве. На предыдущей стадии турнира «Балтика» в двух матчах выбила из борьбы столичный «Локомотив». ЦСКА, в свою очередь, прошел «Ростов», который продолжает выступление в Кубке в Пути регионов.

В текущем розыгрыше РПЛ красно-синие идут на четвертом месте, набрав 33 очка и на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита». «Балтика» находится на предпоследнем 15-м месте с 17 очками.

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