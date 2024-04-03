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Портал «Чемпионат» и «Одноклассники» будут транслировать Турнир претендентов по шахматам

«Чемпионат» и «Одноклассники» покажут 14 туров игр гроссмейстеров в Торонто

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Depositphotos

Спортивный портал «Чемпионат» и соцсеть «Одноклассники» проведут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2024 года, который стартовал в Торонто. Первая трансляция состоится 4 апреля в 21:30 по московскому времени, сообщили в редакции «Чемпионата».

Пользователи «Одноклассников» (официальной соцсети Федерации шахмат России) и читатели «Чемпионата» смогут посмотреть все 14 туров с профессиональными комментариями от ведущих гроссмейстеров Марии Фоминых и Александра Морозевича.

Следить за новостями турнира и мира шахмат можно на сайте портала «Чемпионат».

Женский и мужской турниры стартуют в Торонто одновременно.

Россию в этом году представят двукратный вице-чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий, вице-чемпионка мира по шахматам, трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно и чемпионка Кубка ФИДЕ среди женщин, трехкратная чемпионка России по шахматах среди женщин Александра Горячкина.

Девушки начнут турнир с партии друг против друга.

Турниры пройдут в два круга при восьми участниках и станут заключительным этапом для определения претендентов среди мужчин и женщин, которые должны будут сыграть с действующими чемпионами мира. Среди мужчин — с китайским шахматистом Дин Лижэнем, среди женщин — с Цзюй Вэньцзюнь.

Международный гроссмейстер Мария Фоминых сравнила этот турнир с марафонским забегом.

«В таких длительных турнирах нужно сохранить концентрацию. Помимо этого, очень многое в шахматах решает старт — с каким настроением шахматист начинает турнир, так, вероятно, он и сложится. Для наших спортсменов также важно заранее перестроиться к часовому поясу», — сказала Мария Фоминых.

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