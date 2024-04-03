Баскетболист Карпенков высказался о выступлении россиян на ОИ в нейтральном статусе

Выступление российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом может не спасти их от бойкотирования со стороны представителей других стран. Таким мнением в интервью телеканалу «360» поделился серебряный призер Олимпийских игр, баскетболист Илья Карпенков.

«Да, это естественно, цель каждого спортсмена, особенно, в индивидуальном виде спорта — выступить там и завоевать медаль. Тут вопрос безопасности. Даже если ты под нейтральным флагом выступаешь, все равно все будут знать, что ты из России — тебя также могут там бойкотировать», — заявил он.

Баскетболист уточнил, что Олимпийские игры наряду с престижем становятся большим испытанием для спортсменов. По его мнению, если принять участие в них не получится, россиянам стоит развиваться и строить карьеру внутри страны. Карпенков добавил, что выступление без флага и гимна сделает спортсменов из России серыми и менее яркими на фоне остальных участников.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они будут выступать без флага и гимна, а также пропустят церемонию открытия Игр. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

10 марта двукратный призер Олимпийских игр в велогонках на треке Анастасия Войнова призналась, что не намерена оформлять нейтральный статус для выступления на международных турнирах.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о россиянах, которые поедут на ОИ в нейтральном статусе.