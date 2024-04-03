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Овечкин вышел на второе место по количеству ассистов среди россиян в НХЛ

Овечкин стал вторым по ассистам среди россиян, выступавших в НХЛ

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромно уступил «Баффало Сэйбрз» со счетом 2:6. В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Мартин Фехервари и Дилан Строум. Александр Овечкин ассистировал во втором голе команды.

Для Овечкина эта результативная передача стала 696-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю форвард вышел на второе место в истории лиги среди соотечественников, сравнявшись с бывшим нападающим «Кэпиталз» Сергеем Федоровым. Рекорд по количеству результативных передач среди российских игроков НХЛ принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину. У него в активе 794 ассиста.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 71 матче регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее три очка Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ.

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