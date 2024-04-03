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Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ

Две шайбы и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Нью-Джерси»

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь со 2 на 3 апреля «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своем льду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости одержали разгромную победу со счетом 6:3.

Эрик Карлссон открыл счет в матче уже на восьмой минуте. Тимо Майер сумел сравнять счет за несколько секунд до перерыва. Во второй двадцатиминутке хозяева дважды поразили ворота «Питтсбурга». Заброшенными шайбами отметились Кертис Лазар и Йеспер Братт.

В заключительном игровом отрезке гости перевернули ход встречи. Сначала Сидни Кросби с передачи Евгения Малкина отыграл одну шайбу. Затем российский форвард сам отметился голом. В течение минуты игроки «Питтсбурга» трижды поразили ворота «Нью-Джерси». Рикард Ракелль, Евгений Малкин и Сидни Кросби записали на свой счет по голу.

«Питтсбург» с 79-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У идущего восьмым «Вашингтона» на три очка больше. Пока именно «Кэпиталз» замыкает восьмерку команд-участниц плей-офф НХЛ.

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