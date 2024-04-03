Овечкин не спас «Вашингтон» от разгромного поражения в матче НХЛ

В ночь со 2 на 3 апреля «Баффало Сэйбрз» на своем льду принимало «Вашингтон Кэпиталз» и одержало разгромную победу со счетом 6:2.

Гости открыли счет на третьей минуте матча. Отличился Мартин Фехервари. Затем в течение минуты хозяева дважды поразили ворота «Вашингтона». Заброшенными шайбами отметились Земгус Гиргенсонс и Джон-Джейсон Петерка. После перерыва немецкий нападающий оформил дубль. Под занавес второго периода Дилан Строум с передачи Александра Овечкина отыграл одну шайбу.

В заключительном игровом отрезке «Баффало» в течение трех минут трижды поразил ворота соперника (Расмус Далин, Тейдж Томпсон и Алекс Так).

На данный момент «Вашингтон» продолжает удерживаться на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, что дает ему возможность сыграть в плей-офф. У идущего девятым «Детройта» столько же набранных очков (по 82 очка).

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 71 матче регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи.

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