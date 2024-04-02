Экс-тренер сборной России рассказал, что ждет голкипера «Филадельфии» Федотова

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков оценил первую игру российского голкипера Ивана Федотова за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Первый блин комом — по этой примете можно судить, что будущее будет светлым у него в НХЛ. Нужно пожелать ему удачи!» — сказал Быков.

29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова. 28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче против «Айленедерс». Его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 3:4.

Ранее перспективы уехавшего в НХЛ вратаря Федотова назвали туманными.