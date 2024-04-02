Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» разгромил «Трактор» в матче Кубка Гагарина

«Локомотив» разгромил «Трактор» и повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

2 апреля в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимал челябинский «Трактор» и одержал победу со счетом 5:2.

Гости открыли счет на шестой минуте встречи. Отличился Чарльз Робинсон. Еще до перерыва «Локомотив» смог не только отыграться, но и выйти вперед. По одной шайбе на свой счет записали Александр Полунин и Мартин Гернат.

После перерыва Александр Полунин оформил дубль. А через минуту Михаил Котляревский отыграл одну шайбу. До второго перерыва Павел Красковский увеличил преимущество «Локомотива». В начале заключительной двадцатиминутки Александр Елесин установил окончательный счет.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Локомотива». Следующий матч между этими командами пройдет в Ярославле 4 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее сообщалось, что КХЛ отдаст 500 тысяч рублей тренеру СКА Ротенбергу.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами