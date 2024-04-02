«Локомотив» разгромил «Трактор» в матче Кубка Гагарина

2 апреля в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимал челябинский «Трактор» и одержал победу со счетом 5:2.

Гости открыли счет на шестой минуте встречи. Отличился Чарльз Робинсон. Еще до перерыва «Локомотив» смог не только отыграться, но и выйти вперед. По одной шайбе на свой счет записали Александр Полунин и Мартин Гернат.

После перерыва Александр Полунин оформил дубль. А через минуту Михаил Котляревский отыграл одну шайбу. До второго перерыва Павел Красковский увеличил преимущество «Локомотива». В начале заключительной двадцатиминутки Александр Елесин установил окончательный счет.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Локомотива». Следующий матч между этими командами пройдет в Ярославле 4 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

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