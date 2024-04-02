Тренер «Химок» заявил, что команда попала на деньги

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал организацию матча со «Енисеем» в Первой лиге. Его слова передает «Матч ТВ».

«Прошла жеребьевка, и нам говорят, что будем играть 2 апреля, а у нас все заказано на 31‑е. Мало того, что мы попали на деньги. Ни лига, ни организаторы Кубка России, а клуб, у которого частный владелец, между прочим. Мы должны беречь и лелеять, потому что все за то, чтобы как можно больше людей несли частный капитал в российский футбол», — сказал Талалаев.

«Химки» 30 марта в рамках 25-го тура Первой лиги играли с «Енисеем» в Красноярске. Матч начался в 08:00 по московскому времени и завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

2 апреля «Химки» в рамках четвертьфинального матча Пути регионов Кубка России в Химках принимают «Ростов».

Команда Андрея Талалаева после 25 туров Первой лиги, набрав 42 очка, делит первое место с тольяттинским «Акроном». На одно очко меньше у махачкалинского «Динамо» и тульского «Арсенала».

Ранее «Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России.