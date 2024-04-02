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В Госдуме назвали слова Баха провокацией российских и украинских спортсменов

Депутат Свищев считает провокацией слова Баха о слежке за российскими атлетами

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обвинил в провокации главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не иначе, как провокацией, данное заявление Баха назвать нельзя. Он будет обращаться к украинским атлетам, чтобы те сообщали о заявлениях российских спортсменов, для их снятия с Олимпиады. Такие вещи недопустимы. Это провокация не только к российским спортсменам, но и к украинским. Это точно уровень президента? Нет, конечно. Этим могут заниматься спецслужбы, но точно не президент МОК», — сказал Свищев.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Баха назвали негодяем, который ради денег готов сжигать все на своем пути.

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