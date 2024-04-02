В «Ростове» объяснили удаление Карпина в матче с «Химками»

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов после матча Кубка России против подмосковных «Химок» заявил, что тренерский штаб на протяжении второго тайма был недоволен решениями главного арбитра игры Алексея Сухого. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Ждали тяжелой игры, такой она в итоге и оказалась. Дали возможность поиграть ребятам, которые сыграли в чемпионате меньше минут, чем основные. Большой разницы между ними и теми, кто играет чаще, не было. У соперника было пару моментов, но мы смогли их нейтрализовать.

Реакция на судейство? Во втором тайме недовольство вызвало не какое-то одно решение, а их совокупность. Больше по судейству ничего говорить не будут», — заявил Кафанов.

Матч «Химки» — «Ростов» прошел 2 апреля на стадионе «Арена Химки» и завершился со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались ростовчане (7:6). После окончания игры у «Ростова» были удалены тренеры Валерий Карпин и Виктор Онопко.

Соперник «Ростова» определится позднее, после матчей «Ахмат» — «Оренбург», «Урал» — «Локомотив», которые будут сыграны 3 апреля. Также 2 апреля в следующий раунд турнира квалифицировалось московское «Динамо», переигравшее в Санкт-Петербурге «СКА-Хабаровск» с минимальным преимуществом 2:1.

Ранее защитник «Спартака» Алексис Дуарте назвал имя самого сложного соперника в РПЛ.