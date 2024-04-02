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Адвокат назвал высокими шансы на экстрадицию Промеса в Россию

Адвокат Жорин заявил, что у России есть большие шансы на экстрадицию Промеса

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fcsm_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, что может помочь Промесу в вопросе экстрадиции в Россию из ОАЭ. Его слова передает Metaratings.

«Это направление очень правильное, оно может быть эффективно, учитывая хорошее отношение ОАЭ с Россией. Экстрадиция — это длительный процесс, поэтому маловероятно, что сегодня или завтра его повезут в Нидерланды. Здесь, что называется, битва не проиграна, и есть очень большие шансы, что Эмираты выдадут его России. Очень приятно, что Российская Федерация борется за спортсмена, который для нее важен, пусть даже креативными способами», — сказал Жорин.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее легенда ЦСКА объяснил проблемы «Спартака» нехваткой Промеса.

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