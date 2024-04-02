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«Со «Спартаком» все ясно»: агент игрока красно-белых о команде

Агент Протега: Николсону осталось играть в «Спартаке» еще два года

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Ненад Протега, представитель нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал слухи о том, что его клиенту будут искать новый клуб. Его слова передает Sport24.

«Не знаю об этом ничего. Очередные разговоры в СМИ. Со «Спартаком» все ясно — у нас всегда были прекрасные отношения с клубом. В любом случае, тема будущего Шамара может возникнуть только после конца сезона. Как вы знаете, Николсону осталось играть в «Спартаке» еще два года», — сказал Протега.

Николсон перешел в «Спартак» в декабре 2021 года из бельгийского «Шарлеруа». По ходу этого сезона ямайский нападающий был отправлен в аренду во французский «Клермон».

31 марта «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 0:0.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набрав 32 очка, занимают шестое место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар», который разошелся миром с «Локомотивом» 1:1. Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен приобрести экс-игрока ЦСКА.

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