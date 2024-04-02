«Давно не видел, чтобы «Краснодар» так возили»: тренер об игре «быков» с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Балтики» и «Кубани» Федор Щербаченко оценил игру «Краснодара» в последнем матче против «Локомотива» в чемпионате России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом», было непривычно смотреть на такой беспомощный «Краснодар». А во втором тайме действительно немножко наладили игру.

Чтобы «Краснодар» так возили, как в первом тайме матча с «Локомотивом», я давно не видел. Многие из игроков, имеющие богатый футбольный опыт, тоже наверняка были удивлены решением Сергея Николаевича Галицкого по поводу смены тренера», — сказал Щербаченко.

31 марта «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1. В самом начале встречи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота, а в концовке игры Максим Глушенков восстановил равновесие.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар». Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

В перерыв на матчи национальных сборных «Краснодар» сменил тренера. На место сербского специалиста Владимира Ивича пришел Мурад Мусаев, который ранее уже возглавлял команду.

Ранее иностранный игрок «Краснодара» назвал самый любимый клуб россиян.