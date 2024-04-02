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Легенда ЦСКА предложил замену Карпину в сборной России

Легенда ЦСКА Пономарев предложил Игнашевича как замену Карпину в сборной России

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Михаил Голенков/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью Legalbet заявил, что главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич мог бы в будущем стать наставником сборной России по футболу.

По его мнению, бывший игрок армейцев обладает всеми для этого необходимыми качествами.

«Перспективного тренера, который мог бы возглавить сборную России, сейчас нет. Вижу только Игнашевича. Мне нравится, как он работает, хотя его команда и идет на предпоследнем месте. Он собрал очень приличную и грамотную команду. В будущем его можно смело ставить тренером сборной. Он и сам поиграл, знающий человек. Перспектив, кроме Игнашевича, не вижу», — заявил Пономарев.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с 2021 года. Под его руководством клуб занял второе место в Первой лиге и вышел в РПЛ. После 21 матча «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

Ранее экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал Даниила Глебова одним из лучших опорников РПЛ.

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