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Боец ММА Минеев рассказал, что могло бы предотвратить теракт в «Крокусе»

Боец Минеев: террористов в «Крокусе» могли остановить 3-4 вооруженных человека

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Боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о теракте, совершенном в марте в «Крокус Сити Холле». Его слова передает «Матч ТВ».

«С одной стороны, есть эти четыре ублюдка, с другой, они просто оружие в руках терроризма. Сегодня вот эти четыре персонажа. Вчера — это девчонка, которая принесла Максу Фомину статуэтку.

Я считаю, что если бы там находились хотя бы 3-4 человека, умеющих стрелять из пистолета, и даже если бы у них были травматы, террористы были бы задержаны, по крайней мере на время. Но они были бы скованы, вынуждены были бы отвлечься», — сказал Минеев.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

После этого был отменен матч сборных России и Парагвая в Москве, а также игры Первой и Второй футбольной лиги, матчи Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Ранее иностранный игрок «Спартака» рассказал, страшно ли ему в Москве после теракта.

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