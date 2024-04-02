Легенда ЦСКА назвал фаворита матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский «Спартак» является фаворитом предстоящей кубковой игры против петербургского «Зенита».

По его словам, ключевым фактором в определении победителя игры может стать домашняя поддержка красно-белых.

«Мне не очень нравится, как играет «Зенит» этой весной, им не хватает скорости, мало быстрых атак, как будто бы все устали уже. Поэтому я считаю, что преимущество будет у «Спартака». На своем поле и при своих болельщиках, думаю, у них будет больше шансов», — заявил Пономарев.

3 апреля «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в первом матче полуфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

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