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«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1 и вышло в полуфинал Кубка России

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Александр Демьянчук/ТАСС

2 апреля в рамках четвертьфинального матча Пути регионов Кубка России «СКА-Хабаровск» в Санкт-Петербурге принимал московское «Динамо» и уступил со счетом 1:2.

На 12-й минуте встречи Вячеслав Грулев открыл счет в матче. В середине второго тайма номинальные хозяева смогли отыграться. Альбек Гонгапшев восстановил равновесие. Через пять минут парагваец Фабиан Бальбуэна снова вывел бело-голубых вперед.

В этой сетке турнира позднее сыграют «Химки» и «Ростов», «Урал» и «Локомотив», а также «Ахмат» и «Оренбург».

В полуфиналах Пути РПЛ Кубка России «Балтика» сыграет с ЦСКА и «Спартак» — с «Зенитом». В этой сетке турнира команды проведут друг с другом по два матча.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Отметим, что с весны 2022 года российские клубы потеряли возможность выступать в еврокубках по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее иностранный игрок «Краснодара» назвал самый любимый клуб россиян.

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