Греческий журналист о Мостовом: Царь знает, как руководить великими личностями

Греческий журналист Пол Пападопулос лестно отозвался о бывшем игроке сборной России Александре Мостовом, передает Legalbet.

«В «Сельте» его прозвали Царь Балаидоса. Помню, в 2004 году он резко раскритиковал тренера сборной России Георгия Ярцева, и у них возникли проблемы. Царь знает, как общаться с великими личностями», — сказал Пападопулос.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой назвал самый яркий период жизни.