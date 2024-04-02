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Директор Медиалиги: интересна реакция мужчин в МФЛ в конфликтах с Заремой

Директор Медиалиги Кортава: интересно посмотреть на конфликты Заремы в МФЛ

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Технический директор Медийной футбольной лиги (МФЛ), а также заместитель директора по развитию ФНЛ Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» отметил, что приход в одну из медийных команд Заремы Салиховой мог вызвать большой интерес, а ей самой помог бы доказать всем способность работать в управлении футбольным клубом.

«Ну, женский футбол тоже есть. Было бы интересно посмотреть, как Зарема сталкивалась бы в конфликтных ситуациях в медиафутболе с мужчинами и как бы они реагировали. Это же тоже важно. Думаю, у нас очень хороший плацдарм для управленца большого уровня. И еще на поверхности история с судьями. Много раз предлагал, чтобы молодые арбитры судили у нас. Не потому что я нашими недоволен, а в разрезе развития профессионального футбола. Мне кажется, это очень хороший экзамен и практика», — подчеркнул Кортава.

Зарема Салихова – спутница экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Она работала топ-менеджером красно-белых до продажи Федуном клуба «Лукойлу». Кортава рассказал, что руководство МФЛ делало Салиховой предложение возглавить одну из команд Медиалиги.

Ранее стало известно, чем рискуют «Спартак» и «Зенит» в Кубке России.

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