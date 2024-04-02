Тренер Крикунов высказался о возможном выходе «Барыса» из КХЛ

Бывший главный тренер казахстанского «Барыса» и сборной Казахстана Владимир Крикунов высказался о возможном выходе команды из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за того, что совет директоров лиги утвердил новые предельные сроки проведения чемпионатов КХЛ — до 31 мая, передает Legalbet.

«Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ? Мы должны о своем хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться. Если они в плей-офф не попадут, то успеют на чемпионат мира», — сказал Крикунов.

«Барыс» обратится в КХЛ с предложением не растягивать чемпионат до мая и сохранить текущие сроки сезона из-за того, что сроки проведения КХЛ совпадут с чемпионатом мира.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал Словакию из-за игры хоккеистов в КХЛ.