Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер Крикунов высказался о возможном выходе «Барыса» из КХЛ

Тренер Крикунов: если «Барыс» хочет играть в КХЛ, то должен подстраиваться

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер казахстанского «Барыса» и сборной Казахстана Владимир Крикунов высказался о возможном выходе команды из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за того, что совет директоров лиги утвердил новые предельные сроки проведения чемпионатов КХЛ — до 31 мая, передает Legalbet.

«Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ? Мы должны о своем хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться. Если они в плей-офф не попадут, то успеют на чемпионат мира», — сказал Крикунов.

«Барыс» обратится в КХЛ с предложением не растягивать чемпионат до мая и сохранить текущие сроки сезона из-за того, что сроки проведения КХЛ совпадут с чемпионатом мира.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал Словакию из-за игры хоккеистов в КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами