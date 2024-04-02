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Тарасова о словах Баха про Валиеву: пусть он следит за своими детьми

Тренер Тарасова жестко ответила главе МОК Баху по поводу дела Валиевой

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова критично оценила высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребенок, которого мы очень любим», — сказала Тарасова

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени «африканского чиновника», посетовал на то, что российскую фигуристку Валиеву в России считают невиновной в деле о нарушении антидопинговых правил.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее Бах обвинил Олимпийский комитет России в дискриминации.

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