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В РФС рассказали, что профессионалы должны перенять у медийного футбола

Директор МФЛ Кортава: профессионалам надо поучиться у медийных команд открытости

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Из личного архива Дмитрия Кортавы

Технический директор Медийной футбольной лиги и заместитель директора по развитию ФНЛ Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» рассказал о том, в чем Медиалига может стать примером для профессионального футбола. По мнению специалиста, профессионалы должны стать более открытыми и яркими, потому что такое поведение диктуют современные реалии.

«Думаю, в этом плане Медиалига — хороший пример для того, чтобы футболисты и клубы видели: можно быть открытым и ярким, брать хорошее, и это востребовано. Сейчас это нужно. Не какой-то оголтелый хайп, а эта открытость к болельщикам, как будто бы нужно еще больше стирать эту грань. Есть много каналов общения, и нужно этим пользоваться. Угрюмость, закрытость, необщение скоро станут моветоном», — считает Кортава.

Медийная футбольная лига была создана в 2022 году и провела уже четыре сезона, пятый чемпионат МФЛ стартует в апреле. Медийные клубы уже на протяжении двух сезонов участвуют в Кубке России, при этом «Амкал» и «2Drots» в обоих розыгрышах обыгрывали профессиональные команды, а «Дроты» в сезоне-2023/24 уступили только в четвертом раунде одному из лидеров Первой лиги «Химкам» (0:2).

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