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Капитан «Карабаха»: мы могли бы бороться за чемпионство в РПЛ

Капитан «Карабаха» Медведев: мы могли бы биться за победу в РПЛ

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Fredrik Aremyr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Капитан азербайджанского «Карабаха» Максим Медведев заявил, что его команда могла бы претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Metaratings.

«Сейчас в России играют только между собой. Уровень будет только падать, пока европейские матчи на паузе. Если смотреть на наши результаты, то, думаю, многие согласятся, что «Карабах» мог бы и за чемпионство биться», — сказал Медведев.

В сезоне-2023/24 «Карабах» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил леверкузенскому «Байеру» (4:5).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Ранее голкипер сборной России раскрыл сумму трат на жизнь за месяц.

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