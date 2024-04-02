Федотов объяснил, почему перепутал ворота в матче НХЛ

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов, который дебютировал за команду в ночь на 2 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), объяснил курьезный момент, в котором он перед овертаймом перепутал ворота. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тут другая лига — я даже не думал, меняются тут воротами или нет. Не знал, какая концепция. Поэтому остался в рамке. Смотрю — Варли (российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. — прим. «Газеты.Ru») подъезжает и говорит: «Эй, тебе туда!» И показывает на другую сторону площадки. Я так: «Ого, да? Ну ладно, окей». И спокойно поехал туда», — рассказал Федотов.

Федотов начал игру со второго периода и отразил 19 бросков из 21.

28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт. 29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Ранее Федотов высказался о своем дебюте за «Филадельфию».