В «Филадельфии» восхитились дебютировавшим голкипером Федотовым

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) признался, что доволен дебютом российского голкипера Ивана Федотова. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Восхищен. Единственный, кто играл во втором периоде, — вратарь. Есть люди, которые не знают, как играть, или просто не могут играть в таких ситуациях. И именно поэтому я рад, что он с нами», — заявил специалист.

Федотов начал игру со второго периода и отразил 19 бросков из 21.

28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт. 29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Ранее Федотов высказался о своем дебюте за «Филадельфию».