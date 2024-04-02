Российский голкипер ударил лидера «Питтсбурга» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой «пингвинов» со счетом 5:2.

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищал российский голкипер Игорь Шестеркин. В одном из эпизодов вратарь сперва заблокировал нападающему «Пингвинз» Сидни Кросби путь к шайбе, а затем ударил канадского хоккеиста клюшкой.

В этой встрече Шестеркин отразил 17 бросков из 21, в том числе дважды пропустив от Кросби.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/19. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак». В сезоне-2021/22 по итогам голосования всех генеральных менеджеров клубов НХЛ Шестеркин получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги.

После этого матча «Рейнджерс» со 104 очками занимают первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, «Питтсбург» с 77 очками — на 11-й строчке.

Ранее в НХЛ повторили рекорд по числу вратарей из России.