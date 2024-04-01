Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кержаков признался, что следит за погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Тренер Кержаков признался, что всегда радуется заброшенным шайбам Овечкина

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков признался, что следит за погоней российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки. Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты «Вашингтона» и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит», — сказал Кержаков.

Овечкин отстает в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. После 73 матчей «Вашингтон» идет на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ с 82 очками. Следующий матч «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз».

В ноябре 2023 года Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака», который возглавил в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее чемпион мира рассказал, кто должен помочь Овечкину побить рекорд Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами