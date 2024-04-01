Кержаков признался, что следит за погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков признался, что следит за погоней российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки. Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты «Вашингтона» и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит», — сказал Кержаков.

Овечкин отстает в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. После 73 матчей «Вашингтон» идет на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ с 82 очками. Следующий матч «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз».

В ноябре 2023 года Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака», который возглавил в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее чемпион мира рассказал, кто должен помочь Овечкину побить рекорд Гретцки.