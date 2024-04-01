«Ростову» предрекли борьбу за победу в Кубке России

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил турнирные перспективы команды в розыгрыше Кубка России. В преддверии матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов против «Химок» в комментарии «Газете.Ru» эксперт выразил мнение, что желто-синие могут побороться за победу в соревнованиях.

«Я надеюсь, что «Ростов» отнесется к этой игре очень серьезно и постарается выжать максимум. В Кубке еще можно добиться серьезных результатов, с учетом того, что в чемпионате шансы минимальные. Хотелось бы верить, что они бросят на Кубок все силы, что команда осознает: в этом турнире они могут добиться максимума», — считает Балахнин.

На первом этапе четвертьфинала Пути регионов «Химки» на своем поле победили «Краснодар» со счетом 2:0. Желто-синие, в свою очередь, шли по Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), однако по итогам двух матчей 1/4 финала этой стадии турнира уступили ЦСКА и продолжили борьбу в Пути регионов.

Матч между «Химками» и «Ростовом» состоится во вторник, 2 апреля, и начнется в 20:00 по столичному времени.

В РПЛ «Ростов» идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков после 21 тура. В последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили московское «Динамо» со счетом 4:1.

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