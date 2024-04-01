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Российский фигурист жестко высмеял Загитову

Фигурист Галлямов посмеялся над олимпийской чемпионкой Загитовой

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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале посмеялся над олимпийской чемпионкой — 2018 Алиной Загитовой.

«На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов Алина Загитова заняла первое место, просто уточнив правила конкурса», — написал Галлямов.

Летом 2024 года Загитова допустила оговорку. На вопрос, увлекается ли она хоккеем, фигуристка ответила: «Ну, конечно, это… безызбежно». Фраза стала мемом, а сама Загитова даже выпустила мерч с несуществующим словом.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине. После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Галлямов потроллил Роналду.

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