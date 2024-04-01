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Российская теннисистка будет рада сыграть на Олимпиаде

Теннисистка Александрова: было бы здорово сыграть на Олимпиаде

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Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александра призналась, что будет рада возможности сыграть на летних Олимпийских играх — 2024. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года. И это совсем другая атмосфера и совсем другой турнир по сравнению с теми, которые мы привыкли играть. Так что, если попаду, это будет отлично. Если нет, что поделать, сосредоточусь на других соревнованиях», — заявила Александрова.

29 марта Александрова не сумела выйти в финал турнира WTA-1000, который проводится в американском Майами. В полуфинальном поединке российская спортсменка уступила представительнице США Даниэль Коллинз. Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:2.

1 апреля теннисистка впервые в карьере вошла в топ-15 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась с 16-й на 15-ю позицию.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Александрова объяснила, почему живет в Чехии.

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