Высказывание мэра Парижа про россиян назвали популистским

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев критично оценил слова мэра Парижа Анн Идальго, которая во время поездки в Киев сказала, что ни россиянам, ни белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх — 2024, отметив, что подобное не входит в зону ее ответственности. Его слова приводит РИА Новости.

«Она представляет только площадку для проведения Олимпийских игр, а кого приглашать – это не ее зона ответственности, а Международного олимпийского комитета. Это обычный популизм, она пытается обратить на себя внимание», — заявил Васильев.

29 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в ОКР обвинили МОК в бойкоте российских спортсменов.