Экс-тренер «Авангарда» не смог объяснить свое увольнение

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о своем увольнении, которое произошло во время второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я хотел вместе с «Авангардом» добиться хорошего результата. Что мы и сделали в регулярке. И я рад, что мы прошли первый раунд. То, что произошло потом, я по‑человечески не понимаю», — сказал Кравец.

«Авангард» уволил специалиста 19 марта, на следующий день после этого «Авангард» проиграл со счетом 0:7 во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Исполняющим обязанности был назначен Сергей Звягин, а 1 апреля клуб объявил, что он станет главным тренером.

Омичи дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в семиматчевом противостоянии уступили ярославскому «Локомотиву».

В полуфинале турнира сыграют «Локомотив» и «Трактор», а также «Металлург» и «Автомобилист». Первый матч стартует 2 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они выбыли в первом раунде.

Ранее суд арестовал главу компании, отвечавшей за строительство «СКА-Арены».