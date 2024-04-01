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Ветеран ЦСКА предрек «Краснодару» проблемы после смены тренера

Экс-игрок ЦСКА Пономарев предрек «Краснодару» проблемы после смены тренера

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РИА «Новости»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Локомотивом», что пока не увидел тренерской мысли от нового наставника «быков» Мурада Мусаева.

По его словам, в ближайшее время Мусаев будет использовать наработки предыдущего тренера.

«Ничего нового я не увидел, он будет использовать тот багаж, который оставил ему Ивич. Если он сумеет использовать сильные места своей команды и не будет ничего дергать, тогда будет толк. Если нет, то они посыпятся. Проблемы в защите никуда не делись, атака тоже подводит. Жду, что они откатятся на третье-четвертое место», — заявил Пономарев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что российский футбол прогрессирует.

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